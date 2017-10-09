المغردون يدشنون #سحب_تنظيم_كاس_العالم_من_قطر

المواطن - الرياض

طالبت الجماهير السعودية الاتحادَ الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودشّنت الجماهير السعودية هشتاقاً يحمل عنوان #سحب_تنظيم_كاس_العالم_من_قطر ، للتأكيد على رفض أبناء المملكة تنظيم كأس العالم 2022 في الدوحة، في ظل المقاطعة العربية الحالية لقطر.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن اتخاذ قرار بسحب التنظيم من قطر، لا سيما في ظل ما تعانيه من عقوبات اقتصادية وسياسية من العرب، أسهمت بشكل رئيس في حالة من عدم الاستقرار وغياب المواد اللازمة لتشييد البنية التحتية الخاصة بكأس العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُصعِّب من مهامها في الاستمرار بشكل أساسي في عملية التنظيم والاستعدادات الخاصة بكأس العالم.

ورجّحت الصحيفة -وفقاً لآراء خبراء- أن تكون بريطانيا هي البلد البديل لاستضافة كأس العالم، لا سيما وأنها البلد التي ابتكرت كرة القدم من الأساس، وإذا كان هناك العديد من البلدان التي تبدو على استعداد لاستضافة البطولة، فإن من الأولى أن تتجه إلى بريطانيا، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية رياضية مُثلى.

وقال مصدر بالاتحاد الدولي “الفيفا” للصحيفة البريطانية: إن هناك مخاوف من أن تتسبب تهم الفساد التي تحيط بملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، في تلويث سمعة كرة القدم، وهي اللعبة صاحبة الشعبية الطاغية في العالم، لافتاً إلى أنه في حال إثبات تلك التهم على قطر فإن نقل كأس العالم قد يكون الخيار الأول.

ولفت إلى أن الأجواء الحارة في قطر بفصل الصيف، لا تتناسب بشكل أساسي مع استضافة كأس العالم، مؤكداً أن قرار منح المونديال لقطر كان غير صائب من الأساس، وذلك بغض النظر عن شبهات الفساد من عدمه.







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