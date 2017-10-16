المفرج يرد على معاقبة اتحاد الكرة لنواف العابد

المواطن - الرياض

ردَّ نادي الهلال، على ما أُثير، خلال الساعات الماضية، حول معاقبة نواف العابد، لاعب الفريق الأول بالزعيم، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال فهد المفرج، مدير الكرة بالهلال: «أرجو من الجميع تحري الدقة، فيما يخص أخبار الفريق، نحن متواجدون ومتواصلون مع الجميع، ونسمع ما يُقال عن العابد، دون التعليق عليه؛ لأننا لم نُسأل».

وأضاف: «نواف لديه إصابة في العضلة الضامة، وأجرى أشعةً في معسكر المنتخب، وأكدوا وجود الإصابة، وهو يعمل الآن من أجل التأهيل، والعودة لخدمة ناديه ومنتخب بلاده».

وحول إمكانية عودته قبل مباراة الباطن المقبلة بالدوري السعودي؛ قال المفرج: «إذا لم يكن معنا العابد في مباراة الباطن، فسيكون متواجدًا أمام النصر، إذا دعت الحاجة لإشراكه».

يذكر أن العابد تخلف عن المعسكر الأخير للمنتخب السعودي، الذي أقيم في جدة، وتخلله مواجهة جامايكا وغانا وديًا، بسبب الإصابة، ولكن البعض فسَّر غياب اللاعب بسبب معاقبته من قبل اتحاد الكرة.







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