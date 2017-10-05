الملك سلمان: نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق قرار جنيف1 والقرار 2254

المواطن - موسكو

عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مباحثات تاريخية في الكرملين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الملك سلمان خلال اللقاء على التوافق بين المملكة وروسيا في العديد من الملفات.

وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري قائلا: “نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق قرار جنيف1 والقرار الدولي 2254”.







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