الملك سلمان: نسعى للتعاون مع موسكو لاستقرار أسواق النفط

المواطن- أشرف كمال - موسكو

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المباحثات الثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز بالإيجابية والجوهرية.

وقالت وكالة ” تاس” إن الرئيس الروسي في مستهل المباحثات الموسعة أكد على أن المباحثات الثنائية مع الملك سلمان تناولت العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة”.

وأضاف “أنها محادثة هادفة جداً وموضوعية”، وتابع أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ملك من ملوك المملكة العربية السعودية. أثق في أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية” .

واهتمت وكالة “نوفوستي” بتصريحات الملك سلمان والتي أكد من خلالها على توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا وأن هناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأضاف “نلاحظ أن العلاقات تتميز بتقارب في وجهات النظر حول العديد من المشاكل الإقليمية والدولية”.

وأضاف الملك “أن المملكة تسعى إلى التعاون الإيجابي مع موسكو لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية والتي تسهم في تطوير الاقتصاد العالمي”.

وبدأت القمة السعودية الروسية بمراسم استقبال في قصر الكرملين، ثم اجتماع ثنائي بين الرئيس بوتين والملك سلمان، ثم الاجتماع الموسع الذي ضم الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك وعددا من المسؤولين الروس.

وكان الرئيس بوتين قد عبر عن شكره لجلالة الملك سلمان لقبوله الدعوة وزيارة موسكو، وقال إن “هذه هي الزيارة الأولى التى يقوم بها ملك المملكة العربية السعودية لروسيا فى تاريخ علاقاتنا، العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل قبل 90 عاما، في عام 1926، كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالمملكة والأب المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود”.







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