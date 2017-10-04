الملك سلمان يصل روسيا في مستهل زيارة رسمية تاريخية

المواطن - موسكو

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم خلال الزيارة التاريخية بحث قضايا المنطقة والتعاون الثنائي، وستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد عبر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته إلى روسيا ومباحثاته مع الرئيس الروسي والمسؤولين في موسكو ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير للعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأعلن الكرملين أن التعاون العسكري وارد في أجندة لقاء الملك سلمان مع الرئيس بوتين.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد اعتبر أن زيارة الملك سلمان لموسكو ستسهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الزيارة تشكل انعطافة حقيقية في علاقات البلدين، متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى مستوى جديد تماماً.







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