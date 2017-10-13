الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اطلع فيه على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي تم في القاهرة.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين، مؤكدًا أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، كما أشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية في الوصول لهذا الإنجاز.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى اليوم.







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