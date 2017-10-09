الملك يزور الشيخ ناصر الشثري في المستشفى

المواطن - الرياض

في بادرة إنسانية تنم عن حفاوة خادم الحرمين الشريفين بكبار العلماء وأبناء الوطن بوجه عام، قام الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح اليوم بزيارة للشيخ ناصر الشثري في المستشفى التخصصي للاطمئنان على صحته.

وكان الشيخ ناصر الشثري قد تعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها العناية المركزة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد زار الشيخ الشثري في بيته لتعزيته في وفاة شقيقته، كما زاره أكثر من مرة للاطمئنان على صحته.

وقد لاقت هذه البادرة إعجاب الكثير من المواطنين الذين أكدوا أن هذا هو المتوقع من ولاة الأمر الذين يسهرون على راحة العباد وأمن البلاد.

وقدم المواطنون خالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة التي جاءت بعد يوم واحد من زيارته التاريخية إلى موسكو والتي استغرقت عدة أيام مؤكدين أن الملك يعمل في الخارج والداخل لأجل رفعة هذا الوطن واستقراره.







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