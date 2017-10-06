الملك يناقش مشاريع الاستثمار المشترك مع رئيس الحكومة الروسية

المواطن - أشرف كمال - موسكو

تتواصل، اليوم الجمعة، مباحثاتُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يلتقي رئيس الحكومة دميتري ميدفيديف.

وأعلنت الحكومة الروسية عن أن لقاء رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف والملك سلمان سيناقش مشاريع الاستثمار المشترك وقضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات، وسينظر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. بحسب وكالة “نوفوستي”

وتدرس وزارة الزراعة الروسية إمكانات زيادة إمدادات الحبوب إلى المملكة، وتعتبر الزراعة، بوجه عام، مجالاً واعداً للتعاون بين الاتحاد الروسي والمملكة.

وتقوم الوزارة أيضاً باستكشاف إمكانية اجتذاب استثمارات إضافية في مجمع الصناعات الزراعية الروسية.

وصرح كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر في روسيا، بأن المستثمرين السعوديين يرغبون في الاستثمار في مشاريع مهمة بالنسبة لروسيا.

وقال ديمترييف: إن عقد منتدى الاستثمار بمشاركة 200 شركة والاتفاقيات التي تم توقيعها عقب المحادثات رفيعة المستوى يخلقان أساساً جاداً لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين روسيا والمملكة لا يتطور فقط في قطاع الطاقة بل أيضاً في مجالات مثل القطاع الزراعي والبنى التحتية والخدمات اللوجستية والطب والصناعة وغيرها.

وشهد الملك سلمان والرئيس بوتين، مراسم التوقيع على اتفاق تعاون لتأسيس صندوق استثمار في قطاع الطاقة بقيمة مليار دولار، وصندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة بقيم مليار دولار، واتفاق تعاون في قطاع الفضاء، وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج التعاون في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مذكرة تعاون لنقل التقنية العسكرية الروسية، برنامج للتعاون في قطاع الزراعة، مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، برنامج التعاون الثقافي خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، خارطة طريق تنمية العلاقات بين الرياض وموسكو.







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