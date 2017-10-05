المملكة وروسيا.. اتفاقيات تدشن عهداً جديداً من العلاقات الاقتصادية بين البلدين

المواطن - موسكو

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توقيع اتفاقيات اقتصادية بين المملكة وروسيا خلال لقائه الرئيس بوتين اليوم الخميس.

وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها إطلاق صندوق استثماري مشترك بمليار دولار، والإعلان عن شراكة لزيادة استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركات التكنولوجيا الروسية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة “سايبور” الروسية اتفاقية مع أرامكو لاستكشاف الفرص في البلدين‎، وشراكة بين روسيا وصندوق الاستثمارات العامة و”مبادلة” للاستثمار في البنية التحتية وتوقيع اتفاقية تساعد صندوق الاستثمارات العامة على اكتشاف فرص في الشركات الروسية التقنية.

وتحرص المملكة على شراكة اقتصادية مع روسيا في مجالات واسعة في القطاعات الصناعية والنفطية وغير النفطية.

كما تركز المملكة على بناء آفاق استثمارية مشتركة مع الجانب الروسي في مشاريع مختلفة، بالاعتماد على الموارد الاقتصادية المتاحة لكلا البلدين.

وهناك أيضا إمكانية لتعزيز الشراكات في كافة المجالات كالسياحة والزراعة والبنية التحتية والإسكان لكلا البلدين، بما يتيح فرصًا استثمارية لرجال الأعمال في البلدين.

الجدير بالذكر أن المملكة حريصة كل الحرص على شرح واستعراض رؤية المملكة 2030 بما يضمن تشجيع المستثمرين الروس على الاستثمار في المملكة.

وأكد خبراء أن الاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها بين البلدين ستدشن عهدًا جديدًا من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهدت المملكة وموسكو اليوم توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة ومنها:

– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

– مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة الروسية ووزارة التجارة والاستثمار السعودية.

– خارطة طريق سعودية روسية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية.

– برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين روسيا والمملكة.

– برنامج تعاون في المجالات الزراعية.

– مذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

– عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين تقنية تلك الأنظمة في المملكة.

– مذكرة تفاهم لإنشاء منصة روسية سعودية للاستثمار في مجال الطاقة.

– مذكرة تفاهم لإنشاء منصة للاستثمار في مجال التكنولوجيا.

– مذكرة تفاهم خاصة للاستثمار في مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة.







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