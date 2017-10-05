المملكة وروسيا تطلقان صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

المواطن - موسكو

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات اقتصادية بين المملكة وروسيا خلال لقائه التاريخي بالرئيس بوتين في قصر الكرملين.

وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها إطلاق صندوق استثماري مشترك بمليار دولار، والإعلان عن شراكة لزيادة استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركات التكنولوجيا الروسية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة “سايبور” الروسية اتفاقية مع أرامكو لاستكشاف الفرص في البلدين.

كما تم توقيع شراكة بين روسيا وصندوق الاستثمارات العامة و”مبادلة” للاستثمار في البنية التحتية اتفاقية تساعد صندوق الاستثمارات العامة على اكتشاف فرص في الشركات الروسية التقنية.







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