المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 .. السعودية ومصر يزينان القائمة

المواطن - الرياض

شهدت الجولة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 عن قارة أمريكا الجنوبية صراعاً نارياً بين المنتخبات، للظفر ببطاقة التأهل للمونديال العالمي.

وتأهل اليوم رسمياً لكأس العالم 2018، كل من أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا عن أمريكا الجنوبية وخاصة أن الأرجنتين والإكوادور شهدت صراع ناري، وحسمها التانغو 3-1.

وفيما يلي نعرض المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 حتى الآن.

أوروبا: «روسيا «المستضيف»، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، صربيا، بولندا، إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا، أيسلندا».

آسيا: «السعودية، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية».

إفريقيا: «نيجيريا، مصر».

أمريكا الشمالية: «كوستاريكا، المكسيك، بنما».

أمريكا الجنوبية: «البرازيل، أوروجواي، الأرجنتين، كولومبيا».







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