المنتخب السعودي يفتتح كأس آسيا للمضمار

المواطن - الرياض

يفتتح اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي للدراجات الهوائية لفئتي “الكبار والشباب”، مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا للمضمار الذي سيقام في العاصمة الهندية نيودلهي.

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 10- 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية، على رأسها الأخضر السعودي بـ 10 لاعبين.

وضمت بعثة الأخضر السعودي: الإداري معد البليهد و المدرب روبرت وليم قود ومساعده مضحي الدوسري.

ويمثل المنتخب السعودي عشرة دراجين هم: أيمن الحبرتي، علي جساس، حسن الجمعة، عبدالعزيز الخويتم، مصطفى الربيع، محمد المشيخص، يوسف اليوسف، حسن البراهيم، أحمد الحسن، عبد الله المشيخص.

وستكون مشاركة منتخب الدراجات في سباق المطاردة الفرقية للشباب والكبار، والسرعة الفرقية للشباب والكبار.







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