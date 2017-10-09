المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمواجهة غانا

المواطن ـ محمد سلام

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته للمباراة الودية التي تقام غدًا الثلاثاء أمام منتخب غانا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.

وكان المنتخب السعودي قد فاز السبت الماضي على منتخب جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي الودية أمام جامايكا بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأحرز المنتخب السعودي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري، وتعادل لمنتخب جامايكا اللاعب فرانسيس في الدقيقة 35، ثم سجل هزاع الهزاع الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثالث سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد البريك الهدف الرابع للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، وقلص منتخب جامايكا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68، وأحرز آخر أهداف المنتخب السعودي عبدالله الجوعي في الدقيقة 92.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.







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