“المواطن” تبرز تفاصيل ملعب الهلال الجديد.. تكلف 216 مليون ريال

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أبدت جماهير نادي الهلال السعودي سعادةً بالغة بعد أن أعلن النادي عن الاتفاقية مع ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بنقل مباريات الهلال في كل المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية، ليصبح الزعيم أول نادٍ سعودي يمتلك ملعبًا خاصًّا به.

وتستعرض “المواطن” أبرز تفاصيل الملعب الذي يُعد من أكبر المعالم بالجامعة، حيث صُمم وفق أحدث المعايير الدولية، فهو أول ملعب في عاصمة الرياض أُنشئ بدون مضمار، ويتسع لحوالي 25 ألف مقعد، وقد خصصت له 34 بوابة للجماهير، و5 غرف بث تلفزيوني وإذاعي، إضافةً إلى مقاعد ومصاعد خاصة للمعاقين وقاعة خاصة بالمؤتمرات الصحافية.

ويحتوي الإستاد على مكاتب إدارية لإدارة، ومعسكر رياضي للمنتخبات وخدمات الضيافة للزوار والمرتادين، ويوفر أماكن لجلوس العامة والخاصة، بالإضافة لمنافذ البيع المتعددة لتذاكر الدخول.

وتم افتتاحه في 7/ 5/ 2015م الموافق 18/ 7/ 1436هـ، وبلغت تكلفة المشروع 216 مليون ريال، وبذلك يتفوق على العديد من الملاعب الرياضية بالمملكة العربية السعودية من حيث السعة المكانية، حيث يتفوق على ملعب الأمير فيصل بن فهد المعروف بملعب “الملز”، ويتفوق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام وغيرها من الملاعب الرياضية.

وقال الناقد الرياضي عادل التويجري على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شراكة حقيقية بين الجامعات والأندية الرياضية بفكر استثماري يحقق المصالح المشتركة”، مؤكدًا أن “الهلال غير”.

ومن جانبه، أكد الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيني أن الملعب الجديد سيكون للتدريبات وللمباريات وللاستثمار نقلة نوعية أحدثها الهلال في تاريخ الرياضة السعودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :