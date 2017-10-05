“المواطن” ترصد إشادة الوسط الرياضي برئيس الهلال وأعضاء الشرف

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إشادة كبيرة بالعمل الذي تقوم به إدارة نادي الهلال وأعضاء الشرف خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد الإعلان عن أمور هامة خلال الجمعية العمومية لنادي الهلال، والتي انعقدت أمس الأربعاء، في صالة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد بمقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نائب رئيس الهلال عبدالرحمن النمر.

ويأتي قرار عقد الجمعية العمومية الاستثنائية، بناء على توجيه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أمر بعقد جمعية عمومية لكل فريق في مدة لا تتجاوز الـ30 يومًا من تاريخ التوجيه.

وتم خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للهلال، في حضور ممثلي مكتب هيئة الرياضة، إعلان ميزانية القلعة الزرقاء الحالية، وميزانيته المقترحة للموسم المقبل، واستعرض مجلس إدارة نادي الهلال خلال الجمعية العمومية الاستثنائية كافة إنجازات الزعيم خلال الفترة الماضية، قبل رفع التقرير النهائي لمعالي رئيس هيئة الرياضة.

كما تم الإعلان في الجمعية العمومية عن الدعم الذي قدمه رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد، وأعضاء شرف الهلال، حيث قدم الأمير نواف بن سعد دعمًا ماليًّا بلغ 229 مليون ريال خلال العامين الماضيين، وبلغ مجموع دعم الأمير نواف بن سعد وأعضاء شرف الهلال أكثر من 400 مليون ريال.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات في الشارع الرياضي بعد عقد الجمعية العمومية الهلالية، نسردها لكم في السطور التالية..

الناقد الرياضي عدنان جستنية: “يجب التوقف طويلاً تأملاً وإعجاباً بما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادي الهلال من معلومات وأرقام تؤكد أن العمل الاحترافي هو الذي أوصله لهذا العلو”.

المراسل التلفزيوني مسفر الحسيني: “نادي الهلال يشبه شركة أرامكوا لا تتوقع أن يخسر أو يكون مديونًا أو يفلس ما شاء الله غني برجاله وجماهيره وبطولاته.. لديه مخزون يكفيه لمئات السنين”.

الصحفي منصور العنزي: “أعضاء شرف الهلال نعمة يغبط عليها الملكي 410 ملايين دفعت دون أي ضجيج أو ضوضاء أو تسخير لاعبين للشكر عبر وسائل التواصل.. عاشقين وداعمين”.

نجم الهلال السابق نواف التمياط: “شكراً نواف بن سعد وأعضاء إدارته.. شكراً أعضاء شرف الهلال.. الهلال دائماً في أيد أمينة .. وضوح وشفافية ستنعكس على الهلال إيجابيًا عند الخصخصة”.

عضو شرف الهلال سلطان زاهد: “شكراً للأمير نواف وإدارته وجميع من يعمل من أجل هذا النادي سواء الرؤساء السابقون وأعضاء مجلس إدارة أعضاء شرف وجمهور..الحمد لله على نعمة الهلال”.

الصحفي حمد الصويلحي: “تحت قيادة هذا الرجل.. عمل مؤسساتي مميز.. تنظيم مالي كبير يحظى به الهلال.. شكرًا نواف بن سعد.. شكرًا أعضاء شرف الهلال”.







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