“المواطن” تكشف تفاصيل جديدة عن الهالك العامري

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

كشفت مصادر “المواطن” تفاصيل جديدة حول الهالك الإرهابي منصور العامري الذي نفذ العملية الإرهابية الفاشلة على قصر السلام بجدة، مؤكدة أنه ولد بتاريخ 27-9-1410هـ ولم يقم بتعديل بياناته بنظام الأحوال المدنية رغم عمله بإحدى الشركات المحلية بجدة.

وأشارت المصادر إلى أن الهالك خالف أنظمة المرور أكثر من 50 مرة مطالباً بسداد مبلغ يقدر بـ30 ألف ريال قيمة للمخالفات المرورية التي ارتكبها والتي كان آخرها بتاريخ 4-1-1439هــ .

وأوضحت المصادر بالوقت نفسه أن المركبة التي كان يستقلها وقت الحادث الإرهابي من نوع ألنترا موديل 2015 لونها بيج أتوماتيك.

وبينت المصادر أن الإدارة العامة للمرور سوف تسقط المبالغ التي كانت مطلوبة من الهالك تسديدها وذلك بعد أن تنتهي إجراءات استخراج شهادة الوفاة من قبل وكالة الأحوال المدنية .

وأوضحت المصادر أن العامري كان متجولاً بين عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة من بينها الدمام والباحة والمخواة ويسكن في كليو 14 الجنوبي بمحافظة جدة، كما أنه أخفى حالة الاتصالات بتطبيق واتساب منذ وقت ليس ببعيد.

الهالك عمل في شركة للمقاولات بحي الروضة منذ عام 1432 ولمدة 6 أعوام وبراتب قدرة 3000 آلاف ريال ويحمل الشهادة الثانوية ومتزوج ولديه طفلة.







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