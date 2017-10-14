“المواطن” تكشف حقيقة وفاة شاكر العليان حارس النصر السابق

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر صحيفة “المواطن” عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن وفاة حارس مرمى نادي النصر السابق، شاكر العليان، مؤكدة أنه يتواجد حاليًّا في العناية الفائقة بمستشفى الشميسي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكان رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” تمنى من خلالها الشفاء العاجل لحارس العالمي السابق شاكر العليان، وقال: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الكابتن شاكر العليان، وأن يمن عليه بالصحة والعافية”.

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الكثيرين بالحالة الصحية لحارس النصر السابق شاكر العليان، وتمنى المغردون أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، فيما أكد لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي كذب شائعة وفاة العليان، وقال: “شاكر العليان بصحة جيدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل لمن أشاع وفاته.. الله يطول بعمره ويخليه لأهله ومحبيه”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :