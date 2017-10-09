الموسم المقبل.. الاتحاد خارج دوري أبطال آسيا

المواطن - جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره النهائي بشأن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2018.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي، لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بوجود أخطاء في ملف الرخصة الآسيوية المقدم من نادي الاتحاد.

ومن جانبه علق محمد السليم، رئيس لجنة تراخيص الأندية بالدوري السعودي للمحترفين، على القرار قائلاً: «الاتحاد الآسيوي اكتشف خروقات في ملف رخصة الاتحاد الذي أحيل له، وتم إبلاغ اتحاد الكرة السعودي بذلك».

وأضاف: «لا توجد أي عقوبات على نادي الاتحاد أو الاتحاد السعودي من قبل الاتحاد الآسيوي؛ لأننا لم نقر بصحة الأوراق الاتحادية المرفوعة له من قبل الإدارة السابقة للعميد».

وأكمل رئيس لجنة تراخيص الأندية: «لجنة التراخيص ستصدر نهاية الأسبوع الجاري تقريرًا يوضح الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :