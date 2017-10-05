الموقع الأول للخلية الداعشية في الرياض.. استراحة لتصنيع المتفجرات وانتحاري يفجر نفسه

المواطن - الرياض

نجحت رئاسة أمن الدولة في الإطاحة بخلية إرهابية في عملية استباقية، وهذه الخلية سبق وأن خططت لاستهداف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في مدينة الرياض بعملية انتحارية.

وقبضت قوات أمن الدولة في هذه العملية على الانتحاريين المكلفين بتنفيذها، وهم من الجنسية اليمنية وأيضا هناك شخصان آخران من الجنسية السعودية.

وفي عملية استباقية تأتي استمرارًا للعملية السابقة، استطاعت الرئاسة يوم أمس الأربعاء، الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج لتنفيذ مخططاته التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، حيث تم مداهمة 3 مواقع تابعة لهذه الخلية الأول منها عبارة عن استراحة تقع في حي الرمال شرقي مدينة الرياض وتحتوي على معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة لاستخدامها في ارتكاب جرائمهم الإرهابية”.

وفي الموقع الأول كان بداخله عنصر انتحاري أقدم بعد محاصرة الموقع وتوجيه النداءات له بالاستسلام على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى إلى تناثر أشلائه داخل الاستراحة واشتعال النيران فيها وفي استراحة مجاورة لها.







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