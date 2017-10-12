الناصر: قرارات هيئة الرياضة تجعلنا نطمح في الأفضل

الناصر: قرارات هيئة الرياضة تجعلنا نطمح في الأفضل

2017/10/12
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي خالد الناصر، أن القرارات التي اتخذت مؤخراً من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، سنحقق رؤية ورياضة مشرفة للمملكة العربية السعودية.

وقال الناصر: «تواجد تركي آل الشيخ في هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية، يجعلنا نطمح لمستقبل أفضل للرياضة السعودية، وكل التوفيق لكل مجتهد».

وأضاف المحلل الرياضي خلال حلوله ضيفاً على القنوات الرياضية: «قرارات هيئة الرياضة كانت مطلبا لنا في السابق ورأيناها في الواقع ويجب الوقوف مع القيادة الرياضية لأنها تصب لصالح الرياضة».

وزاد: «الشفافية الحالية في رياضتنا ستحقق لنا رؤية جديدة، وواضحة ورياضة مشرّفة، ونشكر هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ على القرارات التي يتخذها».

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