النصر يُمهل كونتيروس 48 ساعة

المواطن - الرياض

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، منح المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مهلة 48 ساعة، للرد على العرض المقدم من العالمي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجاري.

وقدم النصر عرضاً للمدرب البوليفي من أصول أرجنتينية، لتدريب الفريق الأول بالنادي العاصمي، مقابل مليوني دولار خلفاً للبرازيلي ريكاردو جوميز المقال من منصبه لسوء النتائج.

ومن جانبه طلب جوستافو كونتيروس الحصول على 3 ملايين دولار، ولكن إدارة العالمي تمسكت بمليوني دولار، ومنحت المدرب مهلة 48 ساعة للرد إما بالموافقة أو الاعتذار.

وكان اتحاد الإكوادور لكرة القدم، قد أعلن إقالة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس من تدريب المنتخب الأول الأسبوع الماضي، ليفتح النصر معه خط المفاوضات.

وأعلن النصر إقالة البرازيلي ريكاردو غوميز عقب تعادل العالمي أمام ضيفه الفيحاء بهدفين لكل منهما، في الجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

ووجهت إدارة النصر الشكر لغوميز على الفترة التي قضاها في القيادة الفنية للعالمي، على أن يتولى مواطنه روجيريو، المدير الفني للفريق الأولمبي، تدريب الفريق الأول الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.







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