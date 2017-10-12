النفط الهندي يجذب استثمارات أرامكو مجددًا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

في محاولة لتوسيع نطاق نشاطها في قطاع النفط الهندي المتزايد، أعربت أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو” عن اهتمامها بالاستحواذ على جزء كبير من فرصة الاستثمار البالغة 300 مليار دولار التي أعلنتها الحكومة الهندية في قطاع النفط والغاز على مدار السنوات الـ 10 المقبلة،كما تحرص الشركة أيضا على امتلاك حصة في أكبر مصفاة للنفط في الهند على الساحل الغربي في راتناجيري، ماهاراشترا.

وبحسب موقع “موني كنترول” الهندي، فإن هذا الإعلان يأتي بعد صفقة “إسار-روزنيفت” التي تم الحديث عنها كثيرا، وهو الأمر الذي يبرز انجذاب واضح من جانب “أرامكو” نحو سوق النفط الهندي، كما أنه يعزز المشهد المتغير لتسويق النفط وفرص المنافسة الشديدة خلال الفترات المقبلة.

وقال أمين ناصر رئيس شركة أرامكو إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات والوقود بالتجزئة بما في ذلك مواد التشحيم. وتتطلع الشركة إلى حصة في مصفاة الساحل الغربي التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي تبلغ 60 مليون طن، وهي مملوكة بشكل مشترك من قبل إوكل وببل وهكل بنسب (50:25:25 على التوالي).

وتبحث الهند عن فرص لنهضة شركاتها النفطية، فمن المتوقع أن يؤدي تكثيف المنافسة وزيادة دخول الشركات الدولية العملاقة وعلى رأسها أرامكو، إلى زيادة قدرات الشركات التي تديرها الدولة، لا سيما وأن تلك الكيانات العالمية تمتلك خططا استثمارية ضخمة ويبحثون عن التوسع بشكل ملحوظ، الأمر الذي سيضطر الشركات الذين تديرها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها المهيمنة على المدى الطويل.







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