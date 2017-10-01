النفط يحقق أقوى أداء في الربع الثالث منذ 13 عامًا

المواطن - وكالات

حققت أسواق النفط، أقوى أداء في الربع الثالث منذ 13 عامًا، إثر موجة صعود بفعل عدم الاستقرار السياسي في إقليم كردستان العراق.

وتجاوز خام “برنت” مستوى 57 دولارًا، محققًا مكاسب فصلية بلغت 20%، كما تلقت أسعار النفط دعمًا من التوقعات بارتفاع الطلب من المصافي الأميركية، التي استأنفت العمل بعد الإغلاق الناتج عن إعصار “هارفي”.

من ناحية أخرى، أعلنت Baker Hughes أن الشركات الأميركية زادت عدد حفارات النفط العاملة بست حفارات للمرة الأولى في 7 أسابيع، لكن عدد الحفارات قد انخفض للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أكبر هبوط شهري وفصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي.







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