النفط يصعد وتوقعات بزيادة الطلب بعد أزمة كردستان العراق

المواطن - وكالات

ارتفعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي مدعومة بتوقعات من منظمة أوبك بارتفاع الطلب في 2018 وتزايد التوترات في كردستان العراق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 56.94 دولار للبرميل بعد صعودها 2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.8 بالمئة لتغلق عند 51.30 دولار للبرميل.

وتوقعت أوبك طلباً أقوى على نفطها في 2018 وقالت إن اتفاقها لخفض الإمدادات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة يزيل الفائض في المعروض الذي تراكم على مدى أكثر من ثلاث سنوات.







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