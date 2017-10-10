النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادات الدول المتقدمة ما عدا بريطانيا

المواطن - واس

توقع صندوق النقد الدولي، في آخر دراسة له حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، نمو معظم اقتصادات الدول المتقدمة ما عدا بريطانيا.

وأبقى الصندوق على توقعاته التي نشرها في فصل الصيف الماضي فيما يتعلق بالشأن البريطاني، مشيرًا إلى توقع استقرار معدل نمو الناتج القومي عند 1.7% هذا العام لينخفض بعدها إلى 1.5% في عام 2018م.

وأشارت بيانات الصندوق التي نقلتها وسائل الإعلام البريطانية اليوم إلى أن توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة على المدى المتوسط.

ورفع الصندوق توقعاته بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية إلى 2.2 في المائة لهذا العام و1.6 في المائة للاقتصاد الفرنسي و1.5% لكل من اقتصادي إيطاليا واليابان.

وعالميًّا، توقع الصندوق نمو اقتصاد العالم بمعدل 0.1% ليرتفع إلى 3.6% لهذا العام.







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