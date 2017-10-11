النقد تدعو المؤسسات المالية لتطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة

المواطن - واس

أهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بكل المؤسسات المالية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعلى وجه الخصوص تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه انطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ الشفافية فإنها تؤكد للعموم متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

كما أكدت المؤسسة أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك وستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.







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