النواب الأميركي يوافق على الميزانية المالية وترامب يرحب

المواطن - وكالات

وافق مجلس النواب الأميركي على الميزانية المالية للعام 2018م.

وأوضح بيان صحافي صادر عن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثنى على قرار مجلس النواب بالموافقة على الميزانية، مؤكدًا أن من شأن هذا القرار الدفع بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتمهيد الطريق لإصلاح قانون الضرائب، بالإضافة إلى وضع إطار لإعادة بناء المقدرات العسكرية وتأمين الحدود.

ونقل البيان عن الرئيس ترامب، تطلعه إلى العمل مع مجلسي الكونغرس لسن الميزانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.







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