النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة بمرتبة ملازم تحقيق

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية

– أن يكون حسن السيرة والسلوك

– أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

– أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها

– أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

– أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء.

وتدعو النيابة العامة من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 11 محرم 1439هـ حتى 25 محرم 1439هـ.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي (هنا).







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