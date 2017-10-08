النيابة العامة توضح معنى الإيذاء وأنواعه المختلفة

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الإساءة، أو الاستغلال الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، تجاه شخص آخر.

ولفتت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن “الإيذاء هو كل شكل من الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزًا حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو إعالة، أو كفالة، أو وصاية”.

وفي وقت سابق أكدت النيابة أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 3 ملايين ريال.







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