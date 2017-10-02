النيران الصديقة تقتل 10 وتصيب 9 في أفغانستان

المواطن - وكالات

أكد مسؤولون أن ضربة جوية نفذتها القوات الجوية الأفغانية، على نقطة تفتيش في منطقة جريشيك بإقليم هلمند الجنوبي، أدت إلى مقتل نحو 10 أفراد من قوات الأمن وأصابت 9 آخرين.

وصرح عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم، في تأكيد للواقعة دون الخوض في التفاصيل بأن الضربة أصابت أفرادًا من وحدة ميليشيا خاصة تعرف باسم سانجوريان يرتدي أفرادها ملابس محلية للاندماج في المناطق التي تنشط فيها حركة طالبان.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة الحوادث المسماة بالنيران الصديقة في إقليم هلمند. ووقع الهجوم الأخير من هذا النوع في يوليو تموز عندما قتلت ضربة جوية أميركية عددًا من أفراد الشرطة المحليين خلال عملية في منطقة جريشيك.







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