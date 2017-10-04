الهلال يعقد جمعيته العمومية الاستثنائية

المواطن - الرياض

يعقد اليوم الأربعاء، مجلسُ إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد، جمعيته العمومية الاستثنائية في صالة الشيخ عبد الرحمن بن سعيد بمقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي قرار عقد الجمعية العمومية الاستثنائية، بناء على توجيه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أمر بعقد جمعية عمومية لكل فريق في مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ التوجيه.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للهلال، في حضور ممثلي مكتب هيئة الرياضة، وسيتم خلالها إعلان ميزانية القلعة الزرقاء الحالية، وميزانيته المقترحة للموسم المقبل.

وسيستعرض مجلس إدارة نادي الهلال خلال الجمعية العمومية الاستثنائية كافة إنجازات الزعيم خلال الفترة الماضية، قبل رفع التقرير النهائي لمعالي رئيس هيئة الرياضة.







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