الهلال يُحدد خطواته للاستفادة من المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود

المواطن ـ محمد سلام

بدأت إدارة نادي الهلال في وضع خطواتها للاستفادة من المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود، والذي سيحتضن مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وأشارت مصادر هلالية إلى أنه من المقرر وضع متجر وكافيهات ومطاعم تحمل اسم النادي، وذلك في المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود.

وكان نادي الهلال قد أعلن التوصل لاتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار استاد الجامعة الرياضي؛ لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وسينقل الهلال جميع مبارياته فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية، حيث ستكون هذه المنشأة الوطنية العملاقة هي الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق.

ويعمل مجلس الإدارة، بالتواصل المباشر مع المسوق الحصري “شركة صلة الرياضية”، لإيجاد بيئة مناسبة للجمهور الهلالي خلال حضوره للمنافسات الرياضية، إلى جانب مساعيه في توسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في إستاد الجامعة الرياضي، والعمل على زيادة مداخيل النادي.







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