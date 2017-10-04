الهند.. وجهة أرامكو الجديدة للاستثمار

المواطن - الرياض

تستعد شركة أرامكو لفتح وحدتها في الهند الأسبوع المقبل، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد والاستثمار في الدولة الثالثة عالميًّا من حيث الاستهلاك.

وتستثمر أرامكو في مصافي التكرير في الأسواق الرئيسية قبل طرحها العامّ الأولي العام المقبل، وستبحث وحدة الهند، على رأس المبيعات، عن فرص الحصول على حصص في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في البلاد؛ بحسب وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن 3 مصادر قولها: إن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، سيفتتح أرامكو آسيا الهند خلال زيارته إلى نيودلهي الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر IHS-CERA، الذي يبدأ يوم الأحد، والذي سيحضره أيضًا الأمين العامّ لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو.

ولفتت المصادر إلى أن ناصر سيجتمع أيضًا مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الاثنين في إطار وفد صناعي لمناقشة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مضيفةً أن محمد المغيرة، وهو من المخضرمين في مبيعات النفط الخام، سيترأّس شركة أرامكو آسيا الهندية، كما شغل منصب نائب المدير العامّ لشركة أرامكو آسيا كوريا.







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