الهيئة الملكية بالجبيل تعلن 500 وظيفة في شركة أركاد

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، وحدة التأهيل والإحلال بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف لدى شركة أركاد لحملة الثانوية العامة بمسمى (فني)، وذلك وفق التفاصيل التالية :

= عن البرنامج:

– المسمى الوظيفي (فني).

– فترة التدريب 24 شهراً.

– مقر التدريب المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء (NITI).

– راتب فترة التدريب 3000 ريال.

– مرحلة التوظيف في مشاريع (شركة أركاد) في مدينة الجبيل الصناعية وضواحيها برواتب لا تقل عن 4500 ريال.

– توفير تأمين طبي.

= الشروط والمستندات المطلوبة :-

– توفير نسخة من شهادة الثانوية العامة عند حضور اللقاء بشرط أن لا تقل النسبة عن 75%.

– يجب أن لا تقل درجة اختبار قياس عن 65%.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 24 سنة.

– أن لا يكون لدى المتقدم دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– توفير نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

– وأوضحت الهيئة الملكية أن التقديم متاح حتى مساء اليوم الخميس 1439/01/22هـ الموافق 12 / 10 / 2017 م بمركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.

تفاصيل الوظائف على الرابط التالي (من هنـــــا).







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