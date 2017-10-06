الوساطة السعودية بقيادة ولي العهد تنجح في رفع العقوبات الاميركية عن السودان

المواطن - الرياض

نجحت الوساطة السعودية التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في رفع العقوبات المفروضة من أميركا على السودان بعد تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان .

وكانت واشنطن قد أجلت في يوليو الماضي قرار رفع العقوبات، وعلقت السودان تعاونها مع اللجان الأميركية، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدخل وأوصى الخرطوم بمواصلة التعاون تمهيدًا لرفع العقوبات.

وفي وقت سابق كانت وزارة الخارجية الأميركية أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية بعد رفع العقوبات مؤقتا في يناير/كانون الثاني الماضي.







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