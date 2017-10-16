اليوم.. تدشين بوابة المستقبل لتطبيق التحول الرقمي بجميع مدارس المملكة

المواطن - الرياض

تدشن وزارة التعليم، اليوم الاثنين، بوابة المستقبل لتطبيق التحول الرقمي في جميع مدارس المملكة للبنين والبنات، والمساهمة في التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية، وذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي؛ أن الاتجاه نحو التقنية وتطويعها في العمل التعليمي بات أمرًا ضروريًّا للوصول إلى بيئة تربوية تعليمية متكاملة.

وأضاف العوهلي أن بوابة المستقبل التي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي؛ هي إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مرحلة التحول الوطني 2020؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسُّع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية؛ مما يجعله أكثرَ جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.

وأكد أن بوابة المستقبل تهدف إلى التحول نحو بيئة رقمية تعزز الإستراتيجيات التربوية، وتدعم فرص التعليم الذاتي، لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب، وتطبيق أساليب تربوية حديثة توجه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

وتابع العوهلي أن بوابة المستقبل تهدف إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، بإيجاد بيئة تعليمية ممتعة مع التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم، إضافة إلى توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :