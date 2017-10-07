اليوم .. جامعة موسكو تسلم الملك سلمان الدكتوراه الفخرية

المواطن - موسكو

يُشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- اليوم السبت الحفل الذي تقيمه جامعة موسكو بمناسبة زيارته إلى روسيا حيث سيتسلم – حفظه الله – الدكتوراه الفخرية التي ستمنحه الجامعة عبر احتفال كبير بالملك سلمان .

الجدير بالذكر أن جامعة موسكو الحكومية تحتل المرتبة الـ30 في تصنيف الجامعات العالمي “World Reputation Rankings 2017”. فيما تعد جامعة موسكو المؤسسة الروسية الوحيدة للتعليم العالي، التي دخلت في قائمة أفضل المؤسسات التعليمية الـ100 في العالم.

وتعد جامعة موسكو هي إحدى أقدم وأضخم الجامعات التقليدية الروسية وأحد مراكز العلم والثقافة الوطنية حيث سميت تكريما لميخائيل فاسيليفيتش لومونوسوف عام 1940.

وتضم الجامعة 15 معهدا للبحوث العلمية و40 كلية فيما يوجد لها 6 فروع بما في ذلك خمسة في الخارج – جميعها في بلدان رابطة الدول المستقلة.







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