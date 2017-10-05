اليوم.. خمس مواجهات بممتاز اليد

المواطن - الرياض

تتواصل اليوم الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة خمس مواجهات عن الجولة الثانية من الدوري ستحتضنها أربع صالات مختلفة.

وستنطلق أولى مباريات الجولة عند تمام الساعة الثالثة عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، التي ستجمع فريقي النور والابتسام، ويتبعها على نفس الصالة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً مباراة الترجي مع الصفا .

وتقام ثلاث مباريات في نفس الوقت عند الساعة الرابعة عصراً، حيث سيلتقي مضر مع المحيط على صالة نادي الصفا بصفوى، ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره الخليج بصالته في سيهات، وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء يلعب القارة مع نظيره العدالة.

وتمتلك كل من فرق المحيط والقارة والصفا والخليج نقطتين في رصيدهم بعد فوزهم في لقاءات الجولة الأولى من الدوري، فيما يمتلك فريقا النور والأهلي نقطة واحدة بتعادلهم، وتأتي فرق مضر والعدالة والابتسام والترجي في المراتب الأخيرة بدون أي نقطة.







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