اليوم.. 4 مواجهات بدوري الأمير فيصل بن فهد

المواطن - الرياض

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات.

ويلتقي فريق الخليج مع نظيره النجوم على ملعب نادي الخليج، بينما يلعب الوحدة مع ضمك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ويستضيف نجران فريق الوطني على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وهجر يلتقي الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .

ومع نهاية الجولة الرابعة تصدر العروبة ترتيب الدوري بـ 10 نقاط، يليه الطائي بـ 9 نقاط، والقيصومة ثالثاً بـ 7 نقاط، والخليج رابعاً بـ 7 نقاط، والحزم خامساً بـ 6 نقاط، وسادساً الوحدة بـ 5 نقاط، وبالمركز السابع النجوم بـ 5 نقاط.

ويقع فريق نجران في المركز الثامن، والتاسع الشعلة، والعاشر النهضة، والحادي عشر الوطني، والثاني عشر الكوكب، والمجزل الثالث عشر، وضمك الرابع عشر، وهجر الخامس عشر، وجدة السادس عشر.







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