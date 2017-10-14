امجاد_شهداونا تمنح المملكة مجدًا لا تغيب شمسه

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

مع كل مرة تتجلى مشاعر السعوديين العظيمة، مليئة بالفخر والاعتزاز والشرف تقديراً وإجلالاً لمن ضحوا بأرواحهم وأجسادهم من أجلنا؛ لنعيش بأمن وأمان، لتكون سيرة أبطال المملكة كالرمال التي يفوح عطر دمائهم حبقاً تختزله صدورنا كالهواء.. هي حكاية وطن ترويه قصص رجاله الأوفياء بعد أن وثقت جباله وأوديته وترابه ملاحمهم وبطولاتهم وانتصاراتهم.

وهي حكاية لا يتقن ترجمتها إلا السعوديون.. عنان أطلقوه احتفاء بشهداء الدين والوطن، لتتجاوز مشاعر الحب والولاء والوفاء حدود الورق والقلم، وتخليداً وتمجيداً لدمائهم الغالية التي روت أرض الحرمين دفاعاً عنه وعنّا، ليعلق السعوديون زينتهم علي وسائل التواصل الاجتماعي على وسم باسم ” امجاد_شهداونا “، لينثروا عباراتهم وحروفهم الوطنية المرصعة بالدعاء بالرحمة والمغفرة وجنان الخلد لشهداء الواجب.

وكتب مغرد بيت شعر جاء فيه “‏ثم نال الشهادة والشهادة حياة.. لاتقولون ميت مايموت الشهيد.. رحمه الله على روحه ويلقى جزاه.. يوم يقبل على ربه بيوم المزيد”.

وغرد آخر “التاريخ يسجل امجاد_شهداونا بدمائهم الطاهرة بأنهم من أجل الوطن رخصوا أرواحهم”.

وكتب آخر ” امجاد_شهداونا وقصصهم في خدمة الوطن تشعرك بالفخر والاعتزاز بهؤلاء الأبطال اللذين سجلوا أروع التضحيات، ولذلك حُق لنا أن نرويها”.

وعبر أحدهم بكلمات “‏ليّنبُت على كُل أرضٍ غُدِرَ بِكُم فيها ورد، ولتُزهرَ قبورَكم ولتكن روضة من الجنة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :