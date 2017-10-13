امرأة تشوه زوجها بالزيت الحار.. وصحة بيشة تكشف الملابسات

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي ملابسات فيديو متدول لمواطن يعاني من حروق شديدة داخل مستشفى تثليث العام، مؤكداً أنه تعرض لاعتداء بسكب زيت حار عليه من قبل زوجته، جراء خلافات زوجية.

وأوضح “الغامدي” أن مستشفى تثليث العام استقبلت الزوج المصاب، يوم الخميس الماضي، وتبين أنه يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، فتم استكمال الإجراءات اللازمة وتحويله على وجه السرعة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأبان أن المريض يعاني أيضا من مرض نفسي، وتم عمل اللازم له بما في ذلك الاستشارات النفسية والاجتماعية، حيث ينوم حالياً في وحدة الحروق، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف أنه فيما يخص من قام بالتصوير داخل مستشفى تثليث، فتم الرفع عنه للشرطة لإحالته لللنيابة العامة.







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