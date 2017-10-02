انتبه.. الروماتيزم يعزز حدوث التهابات مفصل الركبة

المواطن - وكالات

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الروماتيزم، إلى أن الروماتيزم يعزز من حدوث الالتهابات في حالة المفاصل الاصطناعية.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن هذه الالتهابات، التي تظهر على شكل ورم وألم في الركبة، قد تكون بسبب حدوث عدوى، وأضافت الرابطة أنه عند الحاجة إلى مفصل جديد، فإن العملية الجراحية التي يخضع لها مريض الروماتيزم تكون مماثلة للعملية التي يتم إجراؤها للشخص غير المريض بالروماتيزم، ولكن الخطر يكمن في أن التهاب المفصل الجديد يكون أعلى بوضوح.

وأرجعت الرابطة الألمانية سبب ذلك إلى المرض الأساسي من ناحية، وإلى الأدوية التي يتناولها مريض الروماتيزم من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن هذه الأدوية توفر حماية ضد الالتهابات، إلا أنها تضعف في الوقت نفسه قوى المقاومة ضد البكتريا ومسببات الأمراض الأخرى.

وأكد الخبراء الألمان صعوبة القدرة على التفريق بين التهاب المفاصل الروماتويدي والتآكل العادي وحالات العدوى، ولكن عن طريق اختبار معين يمكن للطبيب المعالج معرفة ما إذا كان الجهاز المناعي يحارب أحد مسببات الأمراض، وإذا تم اكتشاف العدوى في الوقت المناسب، فإنه يمكن للطبيب الحفاظ على المفصل الاصطناعي عن طريق التدخل الجراحي.







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