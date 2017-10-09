انتبه.. هذه الأعراض تُنذر بالوسواس القهري

المواطن - وكالات

قال معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي، إن الوسواس القهري هو اضطراب نفسي تسيطر فيه على المريض فكرةٌ معينة تلازمه دائماً ولا يمكنه التخلص منها.

وتتمثل أعراض الوسواس القهري الشائعة في الخوف من نسيان الأشياء، وهو ما يظهر مثلاً في صورة التأكد من غلق الأبواب أكثر من مرة، والخوف من الجراثيم، وهو ما يظهر مثلاً في غسل اليدين بشكل متكرر، أو النظام القسري، أي وجوب ترتيب الأشياء بطريقة معينة.

وأكد المعهد الألماني ضرورة استشارة طبيب نفسي في حال ملاحظة هذه الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج السلوكي، والذي يتعلم فيه المريض كيفية مواجهة الأفكار، التي تسيطر على ذهنه، بحيث لا تشكل عائقاً كبيراً أمام ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي إلى حد بعيد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :