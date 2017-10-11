انتخابات اليونيسكو.. مرشح قطر يفشل مجدداً والمنظمة دون رئيس

المواطن - وكالات

لليوم الثاني على التوالي فشل المرشحون لرئاسة اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في الحصول على أصوات الأكثرية التي تخولهم الفوز، حيث لم يفز أي من مرشحي البلدان الخمسة المرشحة لمنصب رئيس المنظمة.

وأكدت مصادر أن مرشح قطر، حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي أفادت تقارير فرنسية عديدة، أول أمس الاثنين، بمحاولة الدوحة تقديم اسمه عبر “شراء أصوات”، فشل بالحصول على الأصوات المطلوبة (30 صوتاً) وإن تقدم بصوت عن النتيجة السابقة، حاصداً 20 صوتاً، في حين تلته فرنسا بـ 13 صوتاً ومصر بـ 12 والصين بـ5، في حين لم يحز لبنان إلا على 3 أصوات.

يذكر أن جلسة تصويت ثالثة ستعقد الأربعاء، لاسيما وأن أحداً لم يتمكن من الحصول على أكثرية الثلاثين صوتاً المطلوبة للفوز.

وكانت قطر أخفقت يوم الاثنين في حسم المعركة لرئاسة اليونيسكو لصالح مرشحها منذ الجولة الأولى، رغم العروض المالية السخية وشراء أصوات مندوبين تحدثت عنها وسائل إعلام فرنسية قبل الانتخابات.







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