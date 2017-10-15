انتشار الطاعون في مدغشقر وجزيرة سيشل

المواطن - وكالات

قالت وزارة الصحة بجزر “سيشل”، إنها بصدد إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية بالجزيرة حتى 17 أكتوبر الجاري، تفادياً لانتشار وباء الطاعون، بعد اكتشاف حالتين جديدتين على أراضي الجزيرة، وأظهرت التجارب الأولية أن حالة منهما كانت لشخص عاد إلى البلاد قادمًا من مدغشقر في 6 أكتوبر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن التحاليل الأولية أوضحت أن وباء الطاعون تنقله بكتيريا تعرف باسم “اليرسينيا الطاعونية”، وتم إرسال العينات إلى معهد “باستير” الفرنسي للتأكد من المرض.

وأضافت أنه تم إيداع 320 شخصًا تحت المراقبة نظرًا لقربهم من المرضى وظهرت بالفعل أعراض المرض على 12 شخصًا منهم، وتم إعطاؤهم المضادات الحيوية اللازمة.

يذكر أن مدرب كرة السلة كان قد توفي، في نهاية سبتمبر الماضى، بمدغشقر بعد إصابته بالطاعون الرئوي في المستشفى .







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