انطلاق حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية بصحة مكة

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ مكة المكرمة

دشّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة المرحلة الشتوية من حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية بتوجيه من وزارة الصحة ومتابعة وإشراف الدكتور مصطفى بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي لساكني البلد الحرام من المواطنين والمقيمين.

وذكرت صحة منطقة مكة المكرمة أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات مرض الأنفلونزا الموسمية مثل الكوادر الصحية (أطباء/ تمريض/ فنيين وغيرهم) وكذلك تستهدف المرضى ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد والأمراض المزمنة الأخرى والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل؛ مؤكدة بأن اللقاح آمن بالنسبة للحوامل ويمكن أخذه في جميع مراحل الحمل ويستمر مفعوله لمدة عام.

ومبينة بأن الحملة يتم تنفيذها سنوياً داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بمكة المكرمة وضواحيها، والمجمعات التي تحتوي على بعض الفئات المستهدفة (الأسواق، السجون، التجمعات العمالية) بمشاركة الفرق الميدانية التابعة لإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة، حيث بدأت مرحلتها الأولى بنجاح، وتم تطعيم أكثر من 80 ألف شخص من الفئات المستهدفة في إنجاز غير مسبق.







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