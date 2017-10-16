انفجار منصة نفطية في ولاية لويزيانا الأميركية

المواطن - وكالات

قالت السلطات الأميركية ووسائل إعلام محلية: إن منصة نفطية انفجرت في منطقة ليك بونتشارترين في ولاية لويزيانا في ساعة متأخرة من مساء الأحد؛ مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وتحدث السارجنت بريان مكجريجور، المتحدث باسم إدارة شرطة كينر، مع صحيفة تايمز-بيكانيو عن “وقوع إصابات كثيرة”، وقالت أبرشية سانت تشارلز على صفحتها على فيسبوك إن حريقاً شبّ في منصة نفطية في ليك بونتشارترين قرب نيو أورليانز و”سبّب صوتاً قوياً في وقت سابق الليلة”.

وأظهر شريط مصور بثته محطة دبليو.في.يو.إي فوكس 8 على فيسبوك هيكلاً صناعياً مشتعلاً مع تصاعد دخان منه، ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق. ولم تتوافر تفاصيل بشأن سبب الحريق أو الجهة التي تملك المنصة النفطية.







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