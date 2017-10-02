انفصال كتالونيا.. إلغاء 376 مباراة.. وبرشلونة الناجي ينتظر الطرد

المواطن - علي الحمداوي

ضربت الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا، كرة القدم المحلية في مقتل، بعدما أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، حصيلة المباريات التي تم إلغاؤها حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد المباريات التي تم إلغاؤها 376 مباراة ما بين مواجهات بالدوري المحلي وأخرى ودية، بسبب أعمال العنف التي يشهدها الإقليم بعد محاولة الانفصال عن إسبانيا.

وبلغ إجمالي المباريات التي كان من المقرر لعبها 605 مباريات رسمية في كرة القدم وكرة القدم الخماسية، تم إلغاء 246 مباراة رسمية و130 مباراة ودية.

ونجا فريق برشلونة من قرار الإلغاء، بسبب تبعيته للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولكن المباراة أقيمت دون جمهور على ملعب الكامب نو الواقع داخل إقليم كتالونيا.

كشف برشلونة سبب التراجع عن تأجيل مباراة الفريق الأول أمام ضيفه لاس بالماس أمس، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “الليجا” 2017-2018.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: «نادي برشلونة يدين الأحداث التي شهدتها عدة مناطق في كتالونيا بهدف منع المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير بحرية».

وأضاف برشلونة: «قرر النادي إجراء المباراة ضد خصمه لاس بالماس من دون جمهور بعد رفض الرابطة الإسبانية لمحترفي كرة القدم تأجيل المواجهة».

وفي حالة نجاح التصويت على انفصال كتالونيا عن إسبانيا، فإن أندية الإقليم وعلى رأسها برشلونة، لن تتمكن من اللعب في الدوري الإسباني مجدداً.







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