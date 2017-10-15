بأمر الكاف .. منتخب مصر في أمم إفريقيا للمحليين رغم عدم تأهله!

المواطن - وكالات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” صعود منتخب مصر إلى بطولة إفريقيا للمحليين، رغم عدم نجاحه في الصعود بالتصفيات.

وكان الفراعنة قد فشلوا في الصعود إلى البطولة، بعد خسارتهم أمام المغرب ذهابًا وإيابًا بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

ورغم ذلك قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي، اختيار المغرب لاستضافة البطولة عام 2018 بدلاً من كينيا، وبالتالي سيشارك منتخب مصر في البطولة بدلاً من المغرب الذي سيكون المستضيف.

وتعد تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب مصر في البطولة، وتجمع تلك البطولة الجديدة فقط اللاعبين الذي يشاركون في مسابقات بلادهم المحلية، وغير المحترفين في أي دوريات خارجية.







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