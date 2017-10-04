بأمر الملك .. سليمان الحمدان وزيراً للخدمة المدنية

المواطن - واس
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 15
التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 179 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود